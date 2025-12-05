Kafić zatvoren nakon što je mače izazvalo poplavu

Kafić sa mačkama "Purrfect Bean" u Ričmondu u Virdžiniji privremeno se zatvara do kraja godine nakon što je jedno mače izazvalo poplavu i veliku štetu u prostoru, saopštili su danas vlasnici.

Do incidenta je došlo u utorak kada je petomesečno mače po imenu Roler tokom igre sa peškirom i lavaboom u kupatilu na spratu prouzrokovalo prelivanje vode, piše "Njujork post".

Voda je potom procurila u dio kafića u prizemlju.

Iz kafića su istakli da nijedna mačka nije povrijeđena.

Šteta je velika, jer će biti potrebno da se renoviraju podovi, plafoni i zidovi i da se potpuno obnovi kupatilo na spratu, kao i da se zameni potopljena oprema, uključujući aparat za espreso i mlin za kafu.

Dok traju popravke, sve mačke su privremeno premeštene u svoje hraniteljske domove.

Kafić će sutra održati akciju prikupljanja sredstava po principu "plati koliko možeš" kako bi se pokrili troškovi popravki i podržali zaposleni koji su trenutno bez prihoda.

Pokrenuta je i kampanja "GoFundMe".

"Purrfect Bean" je od otvaranja u avgustu do 5. novembra ostvario više od 100 uspješnih usvajanja mačaka.