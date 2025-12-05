Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza

Pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Brod, Donja Gradina, Velika Kladuša i Kostajnica, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a upozoravaju vozače da niska oblačnost i smanjena vidljivost zbog kiše otežavaju odvijanje saobraćaja na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH.

"Savjetujemo maksimalan oprez i prilagođenu brzinu trenutnim vremenskim uslovima", navedeno je u saopštenju.