Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza

05.12.2025

22:31

Pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Brod, Donja Gradina, Velika Kladuša i Kostajnica, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a upozoravaju vozače da niska oblačnost i smanjena vidljivost zbog kiše otežavaju odvijanje saobraćaja na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH.

"Savjetujemo maksimalan oprez i prilagođenu brzinu trenutnim vremenskim uslovima", navedeno je u saopštenju.

