Bojić: Izmjenom Zakona o građenju ubrzavamo administrativne procedure

Izvor:

RTRS

05.12.2025

16:23

Komentari:

0
Бојић: Измјеном Закона о грађењу убрзавамо административне процедуре
Foto: ATV

Jedna od tema konsultacije predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i Saveza opština i gradova Srpske u vezi sa izradom republičkog budžeta za narednu godinu, bila je izmjena Zakona o građenju, čime se ubrzavaju sve administrativne procedure u lokalnim zajednicama, istakao je za RTRS gradonačelnik Laktaša i potpredsjednik Saveza Miroslav Bojić.

- Odličan, konstruktivan sastanak juče sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, vezen za budžet za 2026. godinu. Ispred Saveza opština i gradova, bili smo nas trojica gradonačelnika i moram da kažem da je sastanak bio izuzetno dobar - dodao je Bojić.

On je naveo da je bilo više tema.

- Jedna od tema je bila izmjena zakona o građenju koji je, pokrenut od strane Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo. Moram da kažem da je to samo bilo jedan nacrt zakona, odnosno, želja Vlade Srpske da se ubrzaju sve administrativne procedure u lokalnim zajednicama i da kažem kako da se izađe u susret, pogotovo u privrednicama, da te sve stvari budu brže, ekspeditivnije, što je normalno. Imamo u određenim lokalnim zajednicama, imamo zastoju, kad su u pitanju regulisanje planove i građevinske dozvole - kaže Bojić.

Kada je riječ o pomjeranju granica, kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, a koji je u nadležnosti ministarstva, Bojić dodaje da se taj dio ne mijenja.

josip broz tito sc yt јосип броз тито

Region

Uhapšen Slovenac koji je ukrao glavu sa Titovog spomenika

- Isto tako smo se usaglasili da ne bi gubili vrijeme na procedurama i davanja saglasnosti na regulacione planove da se i taj dio ne mijenja, ali ono definitivno što smo svi saglasni i mi ispred gradova i opština, a to je da kod svih lokalnih zajednica u kojima imamo zastoj kod usvajanja regulacionih planova, pokretanja, kod izdavanja građevinskih dozvola, da tu moramo da damo svoj maksimum i da u slučaju da dođemo u takvu situaciju, da onda takvi dokumenti idu dalje u Ministarstvo za prostorno uređenje i građevinarstvo - kaže Bojić.

Dodao je da vidi da se stvara određen narativ kad je u pitanju taj zakon.

- Znači svaki zakon mora da prođe određenu proceduru, treba da neke stvari poboljšamo i svi smo za to da stvari koje su dobre da treba da ih dalje uvrstimo u proceduru. Takođe treba i da ih izmijenimo i unaprijedimo zbog interesa ljudi koji su i građevinarstvu, odnosno da unaprijedimo taj sektor. Tako da nema tu nikakvih problema. Mi smo usaglasili da se ove stvari što se tiče same kvadrature za izdavanje građevinskih dozvola ne mijenjaju, da se za regulacione planove ne mora davati saglasnost Ministarstva, jer na taj način usporavamo procedure. Ali isto tako smo svi saglasni da gdje zastanu procedure i bude ćutanje administracije, da onda te procedure idu dalje na obradu u Ministarstvo kako bi se to ubrzalo - ističe Bojić.

Miroslav Bojić

