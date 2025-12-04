Opština nagrađuje studente sa 1.000 KM, ovo su uslovi

Autor:Stevan Lulić
04.12.2025
17:40
Komentari:0
Studenti na jugozapadu Bosne i Hercegovine imaju razloga da se raduju, nakon što je raspisan Javni poziv za dodjelu značajne podrške.
Naime, načelnik Gruda Ljubo Grizelj raspisao je javni poziv za dodjelu novčanih sredstava uspješnim studentima s područja ove opštine za akademsku godinu koja završava u tekućoj budžetskoj godini.
Prema Odluci, svi prijavljeni studenti sa ostvarenim uspjehom dobiće podršku od 1.000 KM.
Na stranici opštine objavljeno je i koji dokumenti su potrebni kako bi se konkurisalo za ova sredstva.
Svi studenti koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv uz dokumentaciji trebaju dostaviti popunjen prijavni obrazac.
Javni poziv ostaje otvoren do 17. decembra, a više detalja o javnom pozivu, potrebnu dokumentaciju kao i način prijave možete pronaći na službenim stranicama Opštine Grude.
