Opština nagrađuje studente sa 1.000 KM, ovo su uslovi

Stevan Lulić

04.12.2025

17:40

Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови
Foto: ATV

Studenti na jugozapadu Bosne i Hercegovine imaju razloga da se raduju, nakon što je raspisan Javni poziv za dodjelu značajne podrške.

Naime, načelnik Gruda Ljubo Grizelj raspisao je javni poziv za dodjelu novčanih sredstava uspješnim studentima s područja ove opštine za akademsku godinu koja završava u tekućoj budžetskoj godini.

Uslovi

Prema Odluci, svi prijavljeni studenti sa ostvarenim uspjehom dobiće podršku od 1.000 KM.

Pravo na dodjelu sredstava imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da je državljanin BiH,
  • da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području opštine Grude,
  • da nije stariji od 26 godina,
  • da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj.

Pravo na studentsku podršku imaju redovni studenti:

  • student s prosjekom ocjena od 4,5 ili 9,0 i većim prema utvrđenom redoslijedu uspješnosti (za akademsku godinu 2024./2025.),
  • student dobitnik rektorove i dekanove nagrade (za akademsku godinu 2024./2025).

Potrebni dokumenti

Na stranici opštine objavljeno je i koji dokumenti su potrebni kako bi se konkurisalo za ova sredstva.

Tako, studenti u prijavi treba da prilože:

  • uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
  • uvjerenje od fakulteta da je redovni student u akademskoj 2025./2026. godini (pravo na ovu podršku imaju i studenti koji su diplomirali u akademskoj 2024./2025. u skladu s uslovima javnog poziva),
  • potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,
  • studenti drugih i viših godina studija dostavljaju kopiju prepisa ocjena.

Svi studenti koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv uz dokumentaciji trebaju dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Javni poziv ostaje otvoren do 17. decembra, a više detalja o javnom pozivu, potrebnu dokumentaciju kao i način prijave možete pronaći na službenim stranicama Opštine Grude.

studenti

Grude

naknada

