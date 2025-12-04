Logo
Otac i sin preminuli u istom danu: Rezultati obdukcije iznenadili ljekare

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

17:26

Отац и син преминули у истом дану: Резултати обдукције изненадили љекаре
Foto: Pixabay

Dvostruka tragedija pogodila je zajednicu Nikaj-Mertu u Albaniji, gdje se porodica Kokaj suočila sa gubitkom dva člana u roku od samo jednog dana.

Prvi koji je preminuo bio je 88-godišnji Ndue Martin Kokaj.

Vijest o smrti oca objavio je njegov sin, Besnik Kokaj, koji je dan ranije objavio i smrtovnicu. Niko nije očekivao da će unutar 24 sata iste osobe morati da objave i njegovu smrt - pretvarajući tugu porodice Kokaj u dvostruku tragediju koja je potresla cijelu zajednicu.

Izvori su rekli Gazeti Ship da su obojica pokojnika iz Kuraj i Eperm u Tropoji, dok su godinama živjeli u Lušnji.

Porodica Kokaj, koja se sastojala od šest sinova, teško je podnijela gubitak glave porodice, dok je Besnik Kokaj bio treći sin u porodici.

Nakon što je sahranio 88-godišnjeg oca, Besnik je legao da odmori - i nije se probudio.

Ljekari koji su izvršili sudsko-medicinsku obdukciju Besnika rekli su da mu je srce bilo prepuklo i da su rijetko imali ovakve slučajeve.

U roku od nekoliko sati, dva "stuba kuće" su nestala, ostavljajući vrata porodice Kokaj prekrivena crninom.

