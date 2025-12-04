Logo
Large banner

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

Izvor:

Avaz

04.12.2025

16:42

Komentari:

0
Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

Kupci jedne pekare u Podgorici ostali su u šoku nakon što su u bureku pronašli zihernadlu.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljena je fotografija bureka iz kojeg jasno viri zihernadla. Jedan od pratilaca popularne stranice tvrdi da je zihernadlu pronašao u testu.

hitna pomoc srbija1

Scena

Miloš Obrenović doživio moždani udar

"Javio se pratilac sa neobičnim i veoma opasnim 'dodatkom' u bureku", navodi se uz fotografiju.

Ističu da je burek kupljen u jednoj od pekara u Podgorici, ali ime lokala nije objavljeno.

"Vodite računa, i vi kao radnje i mi kao kupci, kako bi se izbjegle neprijatne i potencijalno opasne situacije", dodaje se u objavi uz navod da je slučaj prijavljen inspekciji.

Pojedini pratioci sumnjaju da je neko možda podmetnuo zihernadlu u burek, dok drugi ističu da se u hrani svašta može pronaći – od dlake do dijelova glodara.

Кочани-суђење-04122025

Region

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

Korisnici Instagrama dodali su i komentare:

"Samo tamo gdje vi spremate hranu možete sve uslove da kontrolišete".

Neki su se našalili pa poručili da burek sa zihernadlom "nije burek nego pita".

"Ostavili umjesto čačkalice, da imate posle da pročačkate zube", "Mora da se unosi gvožđe u organizam, na ovaj ili onaj način", bili su neki od duhovitih komentara.

Podijeli:

Tagovi:

burek

pita

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић са Савезом синдиката

Društvo

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

3 h

8
Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Svijet

Kremlj o Putinovoj posjeti: Indija je naš privilegovani strateški partner

3 h

0
Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Scena

Pjesma Halida Bešlića ugledala svjetlost dana

3 h

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

Zdravlje

Istraživanje otkriva rizike korištenja telefona kod djece mlađe od 13 godina

3 h

0

Više iz rubrike

Кочани суђење

Region

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

3 h

0
Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

Region

Hrvatski istoričar u Saboru: "Recite to, ustaški režim je počinio genocid nad Srbima, zabranite ZDS"

7 h

0
Полицајцу нападнутом у Сплиту се боре за живот: Избоден на крају смјене на послу

Region

Policajcu napadnutom u Splitu se bore za život: Izboden na kraju smjene na poslu

8 h

0
У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

Region

U Hrvatskoj pokrenut postupak prikupljanja ponuda za obradu radioaktivnog otpada

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

19

49

Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

19

42

Putin: Zapad manipuliše javnim mnjenjem

19

41

Uhapšeni prevaranti sa TikTok-a: Lažno se predstavljali, pa na prevaru uzimali pare

19

34

Kako post utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner