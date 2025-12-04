Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

Kupci jedne pekare u Podgorici ostali su u šoku nakon što su u bureku pronašli zihernadlu.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljena je fotografija bureka iz kojeg jasno viri zihernadla. Jedan od pratilaca popularne stranice tvrdi da je zihernadlu pronašao u testu.

"Javio se pratilac sa neobičnim i veoma opasnim 'dodatkom' u bureku", navodi se uz fotografiju.

Ističu da je burek kupljen u jednoj od pekara u Podgorici, ali ime lokala nije objavljeno.

"Vodite računa, i vi kao radnje i mi kao kupci, kako bi se izbjegle neprijatne i potencijalno opasne situacije", dodaje se u objavi uz navod da je slučaj prijavljen inspekciji.

Pojedini pratioci sumnjaju da je neko možda podmetnuo zihernadlu u burek, dok drugi ističu da se u hrani svašta može pronaći – od dlake do dijelova glodara.

Korisnici Instagrama dodali su i komentare:

"Samo tamo gdje vi spremate hranu možete sve uslove da kontrolišete".

Neki su se našalili pa poručili da burek sa zihernadlom "nije burek nego pita".

"Ostavili umjesto čačkalice, da imate posle da pročačkate zube", "Mora da se unosi gvožđe u organizam, na ovaj ili onaj način", bili su neki od duhovitih komentara.