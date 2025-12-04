Kremlj o Putinovoj posjeti: Indija je naš privilegovani strateški partner

- Ova posjeta, prije svega, uslovljena je karakterom odnosa između dvije zemlje. To je privilegovano strateško partnerstvo. Indija je zaista naš veliki partner - naglasio je Peskov.

Komentarišući srdačan doček, on je dodao da je za Rusiju značajna upravo ona ocjena Putinove posjete koja dolazi iz Indije, a ne "preko okeana".

Prema njegovim riječima, odluka premijera Indije Narendre Modija da dočeka predsjednika Rusije pored aviona bila je neočekivana.

- Lično je došao premijer Modi da dočeka Putina. To je bila odluka koja je donesena iznenada, nismo znali za nju - naveo je portparol Kremlja.

Putin je uoči posjete dao intervju indijskim medijima u kojem je ocijenio da su odnosi dvije zemlje jedinstveni i da sa premijerom Modijem ima izvanredne odnose i na ličnom planu.