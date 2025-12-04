Logo
Poznato zašto je veliki dio Banjaluke sinoć ostao bez struje

Izvor:

ATV

04.12.2025

16:06

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Sinoć na banjalučkoj elektromreži desila su se dva veća kvara zbog kojih je bez struje ostalo oko tri hiljade potrošača u više banjalučkih naselja, potvrđeno je za BL portal iz "Elektrokrajine“.

"Oko 18 časova i 20 minuta došlo je do dva kvara, maltene u isto vrijeme u Banjaluci. Prvo se desio kvar podzemnog kablovskog odvoda Energomont, koji je zahvatio dijelove naselja Bulevar, Kočićev Vijenac i Obilićevo. Drugi je bio nadzemni dalekovod Petrićevac i on je obuhvato dijelove naselja Petrićevac i Motike“, istakao je portparol "Elektrokrajine“ Predrag Klincov.

Полиција Италија

Svijet

Djevojka (27) nestala prije 10 dana, roditelji u strahu za njen život: ''Bivši dečko je opsjednut njom''

Iz "Elektrokrajine“ navode da je dio korisnika struju dobio sinoć, dok su ostali morali da se strpe do jutros.

"Sinoć je oko 19:20 lociran kvar na tom podzemnom kablu nakon čega je napojen dio kupaca od zgrade Energomonta do ovog naselja oko Gimnazije. A jutros je puštena struja i za preostali dio kupaca, znači kod naselja Hanište. Uopšteno jutros u 10:30 časova pušteno je sve, pa tako i taj dio u Obilićevu. Što se tiče ovog dalekovoda Petrićevac, sinoć oko 19:30 je uključena trećina kupaca sa tog dalekovoda, a ostale dvije trećine su uključene jutros poslije deset časova“, objašnjava Klincov.

Ovi iznendni kvarovi uznemirili su građane koji su željeli da saznaju o čemu je riječ, odnosno kada će dobiti struju s obzirom na hladno vrijeme i činjenicu da se mnogi griju na struju.

Мирослав Бојић

Republika Srpska

Tuđa njega i pomoć, investicije: Bojić otkrio o čemu je razgovarano u Vladi

"Zvao sam sinoć nekoliko puta Elektrokrajinu i nijednom nije uopšte zvonilo. Samo me poslije minut, dva izbaci iz poziva i to je to. Uopšte nismo imali nikakvih informacija i nismo mogli da ostvarimo kontkt sa njima“, ističe u jedan nezadovoljni čitalac BL portala.

Nedostupnost info broja iz "Elektrokrajine“ pravdaju opterećenjem mreže.

"To je vjerovatno stvar preopterećenja, jer na ovom području imamo 3.000 potrošača, tako da samo neka je deset odsto zvalo bilo bi preoptećenje. Vjerovatno su bile prezauzete linije, to je jedini razlog“, zaključio je Klincov.

