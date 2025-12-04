Brojna banjalučka naselja i ulice danas bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 16 časova biti dijelovi naselja Stričići, Pavići, Hazići, Lokvari, Ledenice i Racune, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dodali su da dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Srpskih rudara i Karađorđeva, kao i dio naselja Pavlovac neće imati struje od devet do 12 sati, a dijelovi ulica Ilindanska i Krupska te dio naselja Motike od devet do 12 časova.

Kako su istakli, dio naselja Gornja Piskavica bez električne energije će biti od 12 do 15 časova.

- Od osam do 15 časova dijelovi naselja Borkovići neće imati struje. Dijelovi ulica Rodoljuba Čolakovića, Drakulićka i Put srpskih branilaca, kao i dijelovi naselja Priječani, bez električne energije će biti od devet do 14 časova - saopštili su iz "Elektrokrajine".