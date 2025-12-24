'ParlATVment': Stara 2025. i Nova 2026. godina

Foto: atv

'ParlATVment' ispraća 2025. godinu u prošlost.

Kakva nam je bila, ne ponovila se! Šta je obilježilo još jednu burnu, tešku i neizvjesnu godinu? Šta nas čeka u 2026? Emisiju uređuje Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

