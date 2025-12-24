Logo
'ParlATVment': Stara 2025. i Nova 2026. godina

ATV

24.12.2025

17:35

pr id parla
Foto: atv

'ParlATVment' ispraća 2025. godinu u prošlost.

Kakva nam je bila, ne ponovila se!

Šta je obilježilo još jednu burnu, tešku i neizvjesnu godinu?

Šta nas čeka u 2026?

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

ATV

Parlatvment

Predrag Ćurković

