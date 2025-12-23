Logo
Dosije: Ubistvo Ariela Bogdanovića

Izvor:

ATV

23.12.2025

15:34

Досије: Убиство Ариела Богдановића

'Dosije' donosi priču o ubistvu Ariela Bogdanovića.

Banjaluka je 2. decembra 2022. godine ostala nijema. Ariel Bogdanović napadnut je na ulici i bez jasnog razloga i motiva izboden nasmrt. Eksplicitni snimak ubistva širio se mrežama i uznemirio javnost. Istu noć zbog zločina je uhapšen njegov radni kolega Dalibor Mandić, koji je nepravosnažno osuđen na 30 godina zatvora.

Prvi put pred kamerama Arielovi roditelji, Dijana i Tomo Bogdanović, za 'Dosije' govore o svom sinu i danu kada se nije vratio kući, kao i o sudskom procesu i životu nakon tragedije koja ih je zauvijek promijenila.

Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.

'Dosije' u srijedu u 20 časova i 30 minuta.

