Vozači, oprez: Opasnost na brzom putu između Banjaluke i Laktaša

Vozači koji se kreću brzim putem Banjaluka – Laktaši, posebno na dijelu silaska sa mosta u Zalužanima, treba da obrate dodatnu pažnju.

Prema dojavi vozača, u lijevoj saobraćajnoj traci nalazi se kanta ili neki drugi veći predmet koji može predstavljati opasnost.

Zbog činjenice da se na pomenutom dijelu često vozi većom brzinom, ovaj predmet predstavlja ozbiljnu opasnost, posebno u uslovima smanjene vidljivosti ili povećanog saobraćaja.

Vozačima se savjetuje da obrate pažnju i smanje brzinu.