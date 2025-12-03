Logo
Vozači, oprez: Opasnost na brzom putu između Banjaluke i Laktaša

Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

Vozači koji se kreću brzim putem Banjaluka – Laktaši, posebno na dijelu silaska sa mosta u Zalužanima, treba da obrate dodatnu pažnju.

Prema dojavi vozača, u lijevoj saobraćajnoj traci nalazi se kanta ili neki drugi veći predmet koji može predstavljati opasnost.

Сијалица свјетло струја

Banja Luka

Dio Banjaluke ostao bez struje

Zbog činjenice da se na pomenutom dijelu često vozi većom brzinom, ovaj predmet predstavlja ozbiljnu opasnost, posebno u uslovima smanjene vidljivosti ili povećanog saobraćaja.

Vozačima se savjetuje da obrate pažnju i smanje brzinu.

