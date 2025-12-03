Logo
Drama u restoranu: Napadnuti poznati advokati

03.12.2025

Poznati beogradski advokati Luka i Danilo Nikolić napadnuti su u ponedjeljak uveče u jednom restoranu na Vračaru.

Kako je nezvanično potvrđeno za "Blic", napad se dogodio kada su advokati došli na večeru, a dvojica napadača su nasrnula na njih jer je Luka Nikolić nosio duksericu sa obilježjem mačevalačkog kluba "Partizan“.

"Sumnja se da su napadači zahtijevali od Luke Nikolića da skine duksericu, na šta je on odbio. Navodno jedan od njih je udario Luku pesnicom u lice, nakon što mu je advokat naveo da on nije navijač. Drugi napadač je nasrnuo na Danila Nikolića", kaže izvor "Blica“.

Oglasio se napadnuti advokat

Slučaj je prijavljen dežurnom tužiocu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je naložio policiji da podnese protiv dvojice napadača krivične prijave za krivično djelo učestvovanje u tuči.

"Nažalost, neočekivano sam napadnut i povrijeđen u restoranu ispred zgrade u kojoj živim. Nadam se da će policija brzo utvrditi motive napada. Lica mi nisu poznata“, rekao je advokat Luka Nikolić za "Kurir“.

