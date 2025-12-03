Zemljotres pogodio Srbiju

Danas je Prokuplje pogodio zemljotres jačine 1.7 stepeni po Rihterovoj skali.

Kako su iz Republičkog seizmološkog zavoda rekli, potres je uočen nešto nakon 11 sati.

Epicentar zemljotresa u Prokuplju registrovan je na dubini od 13 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

(informer)