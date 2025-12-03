Logo
Large banner

Zemljotres pogodio Srbiju

Izvor:

Informer

03.12.2025

13:28

Komentari:

0
Земљотрес погодио Србију
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Danas je Prokuplje pogodio zemljotres jačine 1.7 stepeni po Rihterovoj skali.

Kako su iz Republičkog seizmološkog zavoda rekli, potres je uočen nešto nakon 11 sati.

Epicentar zemljotresa u Prokuplju registrovan je na dubini od 13 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Srbija

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Zanimljivosti

Sporni sastojak sarme koji je podijelio Balkan

3 h

0
Ухапшени у акцији "Ускок" споразумно признали кривицу, добили 12 година

Hronika

Uhapšeni u akciji "Uskok" sporazumno priznali krivicu, dobili 12 godina

3 h

0
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi u decembru dobijaju unapređenje ili povišicu

3 h

0
Пореска управа: У каси јавних прихода Српске скоро четири милијарде КМ

Ekonomija

Poreska uprava: U kasi javnih prihoda Srpske skoro četiri milijarde KM

3 h

0

Više iz rubrike

воз илустрација

Srbija

Nezapamćena tragedija: Voz pregazio dječaka na pruzi

6 h

0
Наставница се вратила са седмогодишњег боловања, родитељи кажу да има забрану рада с дјецом

Srbija

Nastavnica se vratila sa sedmogodišnjeg bolovanja, roditelji kažu da ima zabranu rada s djecom

7 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Mediji u Prištini: CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra

20 h

0
Сахрана / Илустративна фотографија

Srbija

Fond PIO povećao naknade za sahrane, poznato i koliko

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner