Uhapšeni u akciji "Uskok" sporazumno priznali krivicu, dobili 12 godina

Izvor:

Glas Srpske

03.12.2025

13:20

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Državljanin Crne Gore Vedran Lalićević, Rajko Jevrić i Marko Vučurović iz Nikšića te Milko Buha iz Gacka osuđeni su u Okružnom sudu Trebinje na ukupno 12 godina zatvora zbog nabavke i prevoza oko 100 kilograma marihuane koju je od njih oduzela policija.

Presudi je prethodilo sporazumno priznanje krivice i sva četvorica su dobili po tri godine zatvora.

Osuđeni su za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga koje su počinili zajedno.

- Zaključenim sporazumom optuženi su priznali navode optužbe da su 28. aprila godine oko 03.30 časova u mjestu Zijemlja, opština Istočni Mostar, svjesni svog djelovanja, zajedno u dogovoru i po sistemu podijeljenih uloga, radi dalje prodaje, neovlašteno držali i prenosili zeljastu biljnu materiju koja ima morfološke karakteristike opojne droge marihuane. Radi se o količini bruto mase od 100,15 kg opojne droge-stoji u presudi koja je objavljena na sajtu trebinjskog Okružnog suda.

Pomenuta četvorka uhapšena je u aprilu ove godine u akciji "Uskok" na području Nevesinja nakon što je pretresom vozila policija pronašla narkotike.

Kako je tada saopštila policija droga je bila skrivena u u putnim torbama i prevožena je u vozilu registarskih oznaka Crne Gore. Tokom ove akcije policija je pretresla dva vozila. Prema nepotvrđenim informacijama iz istrage zaplijenjena droga bila je namijenjena daljoj preprodaji na teritoriji BiH i drugih država. Policija je nakon ove zaplijene nastavila akciju te je u julu uhapsila Milorada Nosovića iz Bileće i državljanina Crne Gore Veselina Jancera iz Nikšića i zaplijenila oko 33,5 kilograma skanka.

Nakon toga u akciji "Uskok 3" početkom novembra zaplijenjeno je još 53. 8 kilograma marihuane. Tada su uhapšeni policajac MUP-a HNK Srđan Bovan iz Trebinja, te Dejan Dangubić iz Bileće, Radojica Đedovića iz Trebinja i Bojan Pantić iz Bileće.

(Glas Srpske)

USKOK

Trebinje

Komentari (0)
