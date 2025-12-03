Logo
Policija pretresa prostorije novinara Fatmira Alispahića zbog intervjua sa djedom maloljetnih žrtava prostitucije

Izvor:

Kliks

03.12.2025

09:43

Komentari:

0
Foto: ATV BL

Od jutros pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pretresaju prostorije koje koristi tuzlanski novinar Fatmir Alispahić, sa ciljem oduzimanja računarske opreme koju koristi, zbog sumnje da je počinio krivično djelo povrede privatnosti djeteta.

Prema informacijama potvrđenim za Klix.ba, pretres se vrši po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona, koje je formiralo predmet, a cilj je oduzimanje IT opreme i mobilnih telefona koje koristi Alispahić.

Kako je potvrđeno za Klix.ba, on se tereti za krivično djelo povrede privatnosti djeteta, a nakon što je objavio video intervju sa rođakom djevojčica, inače žrtava osmočlane grupe koja se bavila njihovim podvođenjem, odnosno navođenjem na prostituciju.

Тузла

Hronika

Produžen pritvor osumnjičenima za podvođenje maloljetnica

Riječ je o slučaju koji je nedavno užasnuo javnost, a u njemu je umješano nekoliko policajaca i jedan univerzitetski profesor. Uhapšeni su prije nešto više od mjesec dana u policijskoj akciji koja je sprovedena u Kalesiji, Živinicama i Banovićima.

Svi uhapšeni nalaze se u pritvoru, koji je nakon jednomjesečnog zadržavanja produžen za još dva mjeseca odlukom Kantonalnog suda u Tuzli.

Tuzla

podvođenje

prostitucija

