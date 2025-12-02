Mladići iz BiH palicama brutalno napadnuti u Hrvatskoj: Petorica iza rešetaka

Petorici maloljetnika određen je istražni zatvor zbog sumnje da su u Metkoviću pretukli trojicu mladića iz Bosne i Hercegovine, a kao motiv navodi se mržnja zbog nacionalne i navijačke pripadnosti.

Sudija za mlade Opštinskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog tužilaštva nakon ispitivanja petorice osumnjičenih hrvatskih državljana, saopštio je DORH.

Tužilaštvo sumnja da su maloljetnici, četvorica rođena 2009. i jedan 2010. Godine, napad izveli 7. novembra oko 21 sat u Metkoviću.

Sumnja se da su zajednički i u dogovoru, maskirani i s namjerom da teško povrijede žrtve, prišli trojici državljana Bosne i Hercegovine, rođenima 2008. i 2009. godine.

Potom su ih napali i više puta udarili teleskopskim palicama te rukama i nogama po cijelom tijelu.

Mladić teško povrijeđen

U napadu je državljanin BiH (16) zadobio tešku tjelesnu povredu, dok je drugi (17) povrijeđen.

Nakon ispitivanja koje je sudija proveo 28. novembra, Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku zatražilo je istražni zatvor za svu petoricu osumnjičenih.

Sudija je prijedlog prihvatio zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela.