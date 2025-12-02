Logo
Large banner

Mladići iz BiH palicama brutalno napadnuti u Hrvatskoj: Petorica iza rešetaka

02.12.2025

20:28

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Petorici maloljetnika određen je istražni zatvor zbog sumnje da su u Metkoviću pretukli trojicu mladića iz Bosne i Hercegovine, a kao motiv navodi se mržnja zbog nacionalne i navijačke pripadnosti.

Sudija za mlade Opštinskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog tužilaštva nakon ispitivanja petorice osumnjičenih hrvatskih državljana, saopštio je DORH.

Tužilaštvo sumnja da su maloljetnici, četvorica rođena 2009. i jedan 2010. Godine, napad izveli 7. novembra oko 21 sat u Metkoviću.

Sumnja se da su zajednički i u dogovoru, maskirani i s namjerom da teško povrijede žrtve, prišli trojici državljana Bosne i Hercegovine, rođenima 2008. i 2009. godine.

Potom su ih napali i više puta udarili teleskopskim palicama te rukama i nogama po cijelom tijelu.

Mladić teško povrijeđen

U napadu je državljanin BiH (16) zadobio tešku tjelesnu povredu, dok je drugi (17) povrijeđen.

Nakon ispitivanja koje je sudija proveo 28. novembra, Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku zatražilo je istražni zatvor za svu petoricu osumnjičenih.

Sudija je prijedlog prihvatio zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela.

Podijeli:

Tagovi:

napad

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

Hronika

Izbio požar u hotelu, uslijedila hitna evakuacija

5 h

0
Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Hronika

Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

6 h

0
Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Hronika

Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

6 h

0
Радик пао са скеле, боре му се за живот

Hronika

Radik pao sa skele, bore mu se za život

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner