Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15 časova dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Ortiješ, južno od Mostara.

Povrijeđene osobe su vozilom Hitne pomoći prevezene do Kantonalne bolnice "Dr. Safet Mujić" u Mostaru. Stepen njihovih povreda još nije utvrđen.

U nesreći su, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, učestvovala tri vozila, dva putnička i teretno.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta odvija usporeno, a više informacija biće poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar.