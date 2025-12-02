Logo
Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

Avaz

02.12.2025

17:28

Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано
Foto: ATV

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15 časova dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Ortiješ, južno od Mostara.

Povrijeđene osobe su vozilom Hitne pomoći prevezene do Kantonalne bolnice "Dr. Safet Mujić" u Mostaru. Stepen njihovih povreda još nije utvrđen.

радник-грађевина

Hronika

Radik pao sa skele, bore mu se za život

U nesreći su, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, učestvovala tri vozila, dva putnička i teretno.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta odvija usporeno, a više informacija biće poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar.

