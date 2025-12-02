Ugrizao komšiju pa mu polomio stopalo

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Z. D. za krivično djelo teške tjelesne povrede, a sudija Opštinskog suda u Zenici potvrdio ju je 28. novembra 2025. godine.

Prema navodima iz optužnice, sukob se dogodio 21. jula 2025. oko 12:30 sati ispred prodavnice u Zenici, kada je S. R. prišao Z. D. i prigovorio mu zbog, kako je rekao, “traume koju je prethodne noći izazvao njemu i djetetu”. Verbalna prepirka ubrzo je eskalirala.

Optuženi je tada, navodi Tužilaštvo, izgovorio prijetnju:

“Ajde bježi tamo, nemoj da vas pobijem".

Nakon toga je zgrabio S. R. za ruke i udario ga pesnicom u lijevu stranu lica.

Kada se oštećeni pokušao odbraniti, Z. D. ga je ugrizao za podlakticu i potom pokušao pobjeći. S. R. ga je ubrzo sustigao, ali je, prema optužnici, napad ponovo nastavljen – Z. D. ga je nogom udario u predjelu lijeve noge, pri čemu je bio svjestan da mu može nanijeti ozbiljne povrede.

Oštećeni je tom prilikom zadobio prelom pete donožne kosti, oguljotine lica, ugriznu ranu desne podlaktice i više povreda na rukama, što je ukupno okvalifikovano kao teška tjelesna povreda.

Optuženi Z. D. ranije nije osuđivan, a sudski postupak biće nastavljen pred nadležnim sudom.