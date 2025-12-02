Logo
Large banner

Ugrizao komšiju pa mu polomio stopalo

Izvor:

ATV

02.12.2025

17:05

Komentari:

0
Угризао комшију па му поломио стопало
Foto: Pexels

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Z. D. za krivično djelo teške tjelesne povrede, a sudija Opštinskog suda u Zenici potvrdio ju je 28. novembra 2025. godine.

Prema navodima iz optužnice, sukob se dogodio 21. jula 2025. oko 12:30 sati ispred prodavnice u Zenici, kada je S. R. prišao Z. D. i prigovorio mu zbog, kako je rekao, “traume koju je prethodne noći izazvao njemu i djetetu”. Verbalna prepirka ubrzo je eskalirala.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Nastavljeno suđenje za ubistvo Ane Volš

Optuženi je tada, navodi Tužilaštvo, izgovorio prijetnju:

“Ajde bježi tamo, nemoj da vas pobijem".

Nakon toga je zgrabio S. R. za ruke i udario ga pesnicom u lijevu stranu lica.

Kada se oštećeni pokušao odbraniti, Z. D. ga je ugrizao za podlakticu i potom pokušao pobjeći. S. R. ga je ubrzo sustigao, ali je, prema optužnici, napad ponovo nastavljen – Z. D. ga je nogom udario u predjelu lijeve noge, pri čemu je bio svjestan da mu može nanijeti ozbiljne povrede.

vedrana rudan screenshot youtube

Scena

Više sam bila pod muškarcima nego s njima: Vedrana Rudan šokirala

Oštećeni je tom prilikom zadobio prelom pete donožne kosti, oguljotine lica, ugriznu ranu desne podlaktice i više povreda na rukama, što je ukupno okvalifikovano kao teška tjelesna povreda.

Optuženi Z. D. ranije nije osuđivan, a sudski postupak biće nastavljen pred nadležnim sudom.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

Tuča

sukob

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ

Gradovi i opštine

Penzioneri u januaru dobijaju 100, studenti 500 KM

7 h

1
Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

Banja Luka

Pokrenuta akcija za porodicu Banjalučanina koji je poginuo u Njemačkoj

7 h

0
Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

Ekonomija

Utvrđena bakterija: Ovaj suhomesnati proizvod se povlači sa tržišta

6 h

0
Огласио се НИС: Обустављамо рад

Srbija

Oglasio se NIS: Obustavljamo rad

6 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

U stanu otkrivena oprema za falsifikovanje dokumenata

7 h

0
Ирена Карић

Hronika

Irena Karić ubila supruga koji je maltretirao: Evo koliku kaznu je dobila

7 h

0
Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

Hronika

Želimir Petković osumnjičen za silovanje u Banjaluci!

8 h

4
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog silovanja djevojke!

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner