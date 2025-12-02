Logo
Utvrđena bakterija: Ovaj suhomesnati proizvod se povlači sa tržišta

02.12.2025

16:43

Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта
S hrvatskog tržišta povlači se švargla, mesna prerađevina od 500 do 600 grama krapinskog proizvođača "Presečki" zbog utvrđene bakterije listerija monocitegenes, saopštili su danas iz Državnog inspektorata.

Švargla je s naznakom upotrijebiti do 16. januara 2026. i pod brojem LOT P-25/812.

Proizvođač je "Presečki", mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prevoz iz Krapine.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije /EZ/ o mikrobiološkim kriterijumima za hranu, a podaci se odnose isključivo na navedeni proizvod, navodi se u saopštenju

