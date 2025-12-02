Usporava prodaja nekretnina, očekuje se pad cijena kvadrata

Tržište nekretnina u Hrvatskoj ulazi u period usporavanja: promet pada treću godinu zaredom, cijene su sve više, a interes stranaca — koji su godinama bili ključni kupci u primorju — osjetno slabi.

Sve više stručnjaka procjenjuje da je tržište došlo do tačke zasićenja i da je pad cijena naredni logičan korak.

Tokom 40. Foruma poslovanja nekretninama, održanog u organizaciji Hrvatske privredne komore i Udruženja poslovanja nekretninama HGK, izneseni su podaci koji potvrđuju dubinu problema.

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović rekao je da je ovogodišnji pad prometa značajan, naglasivši da trend opadanja traje već tri godine.

"Očito se dešavaju neke situacije globalno i u Hrvatskoj koje ne pogoduju tržištu, s time da je zasad pad prometa na razini Hrvatske za sve nekretnine 15 posto, a u primorskim županijama, gd‌je najčešće kupuju stranci, pad je veći od 20 posto", rekao je Ranilović.

Dodao je da su u pitanju podaci iz prve polovine godine, te da bi kraj 2025. mogao donijeti još lošije rezultate.

Stranci se povlače

Glavni razlog za pad prometa Ranilović vidi u cijenama, posebno kada je riječ o rabljenim nekretninama, za koje smatra da su “pretjerane”. Navodi da se veliki broj stanova i kuća oglašava duže od godinu dana, što pokazuje da kupci više ne mogu pratiti rast cijena.

Iako se novogradnja i dalje relativno dobro prodaje, potražnja i tu počinje da usporava. jer su investitori precijenili tržište.

Jedan od ključnih signala promjene je i slabiji interes evropskih kupaca, posebno Nijemaca. Posljednjih godina oni su bili među najaktivnijima, ali sada broj stranih kupaca pada.

Ranilović smatra da se dio domaćih kupaca i dalje okreće nekretninama kako bi zaštitio vrijednost novca od inflacije, ali da ni to nije dovoljno da održi tržište stabilnim. Još se ne zna kako će se prve uplatnice poreza na nekretnine odraziti na tržište, ali očekuje se da bi i to moglo uticati na odluke kupaca.

Tržište u Dalmaciji živo, ali interes opada

Govoreći o situaciji u srednjoj Dalmaciji, Jasminka Biliškov iz agencije Biliškov nekretnine kaže da je tržište i dalje aktivno, ali da se vide određene promjene.

Upitana o trendu davanja novih zgrada u najam umjesto prodaje, objasnila je da se u Splitu uglavnom radi o turističkom najmu i da se očekuje da će zbog izmjena zakona vlasnici dio tih stanova prebaciti u dugoročni najam.

Ističe da interes stranaca polako opada.

“On je i dalje dosta visok, ali ne kao što je bio prije godinu-dvije dana”, rekla je Biliškov, dodavši da su sada najaktivniji kupci Poljaci, Česi, Slovaci i Ukrajinci, dok je interes Nijemaca znatno oslabljen.

Stranci uglavnom traže vile za drugi dom, dok su apartmani manje traženi i obično se kupuju radi iznajmljivanja.

Cijene u Zagrebu visoke, ali...

Vlasnica agencije Zagreb Vest, Lana Mihaljinac Knežević, analizirajući zagrebačko tržište, ističe da je grad suočen s manjkom nove gradnje, dok je većina kvalitetnih rabljenih nekretnina već prodata.

Mnogo stanova je precijenjeno ili nedovoljno kvalitetno za cijenu koja se traži.

“Da bi tržište nekretnina nastavilo biti aktivno, vlasnici nekretnina moraju revidirati svoja očekivanja,” poručila je Mihaljinac Knežević.

Otkrila je da pad prometa u Zagrebu premašuje 20 odsto. Prosječna realizovana cijena stanova je između 2.800 i 2.900 evra po kvadratu, u zavisnosti od lokacije.

Pad cijena sve izvjesniji

Stručnjaci procjenjuju da će do korekcije cijena doći već naredne godine, posebno kod korištenih nekretnina. Međutim, s obzirom na to da tržište reaguje sporo i tromo, očekuje se da će proces trajati duže, prenosi Poslovni.hr.