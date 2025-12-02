Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

Rijetko ko zna koliko novca staje u jedan bankomat, kako se puni i šta se dešava u trenucima kada se na ekranu pojavi poruka "trenutno nema gotovine".

Upravo zato portal "Kamatica" je kontaktirao više banaka u Srbiji, sa ciljem da sazna detalje o njihovoj mreži bankomata.

Kada se bankomati najviše prazne?

Upravljanje mrežom bankomata ključno je za nesmetan protok novca, a banke pomno prate kada i gdje građani najviše podižu gotovinu.

Prema podacima koje su dobili, najfrekventnije lokacije nisu nužno samo veliki gradovi na koje bi prvo pomislili.

Iako se Novi Sad ističe, velika potražnja zabilježena je i u drugim mjestima.

"Najfrekventnije lokacije su bankomati u filijalama, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Bačka Palanka", naveli su iz Erste banke.

Što se tiče perioda najveće potražnje keša na bankomatima, bankari potvrđuju da je pojačana potrošnja novca svakako u periodima isplata plata i penzija.

Koliko novca staje u bankomat - strogo čuvana tajna?

Ovo je jedno od najčešće postavljanih pitanja, ali i ono na koje banke najređe ne daju direktan odgovor.

Na pitanje o maksimalnom nominalnom iznosu novca koji se može pohraniti, dobili su uvijek sličan odgovor da iznos punjenja zavisi od apoenske strukture određenog bankomata, frekvencije isplata i raspoloživosti apoena.

Većina bankomata se puni sa četiri kasete novca. Nijedna od anketiranih banaka nije željela da iznese konkretan iznos, pozivajući se na bezbjednosne razloge.

Ipak, uz pomoć alata vještačke inteligencije, uspjeli su da dođu do vrlo precizne računice na osnovu standardnog kapaciteta kaseta za novac.

U bankomatu oko 12 miliona dinara

Standardna kaseta u bankomatu obično može da primi oko 2.000 novčanica. Kako se u većinu bankomata stavljaju četiri kasete, maksimalni iznos zavisi od toga kojim su apoenima one napunjene.

Koristeći scenario punjenja gdje se minimalno koristi najveći apoen (5.000 RSD), a ostali apoeni (2.000 RSD, 1.000 RSD i 500 RSD) koriste podjednako, procjena je sljedeća:

Kaseta Apoen (RSD) Broj Novčanica Vrijednost Kasete (RSD)

Kaseta 500 2.000 1.000.000

Kaseta 2 1.000 2.000 2.000.000

Kaseta 3 2.000 2.000 4.000.000

Kaseta 4 5.000 1.000 5.000.000

UKUPNO: 7.000 12.000.000

Dakle, u standardno napunjen bankomat u Srbiji staje nominalni iznos od oko 12.000.000 dinara (12 miliona RSD).

Punjenje bankomata nije nasumično. Banke koriste algoritam punjenja koji je prilagođen apoenskoj strukturi i istoriji isplata na toj lokaciji.

Bankari ističu da, kao i kod većine banaka, najveći broj isplaćenih apoena jesu veći apoeni 5.000 ili 2.000 dinara, što diktira da se kasete pune upravo ovim novčanicama. Trenutno, minimalna nominalna vrijednost apoena koja se može podići sa većine bankomata je 500 RSD.

Kako banke znaju kada je vrijeme da pošalju tim za dopunu gotovine?

Uz pomoć digitalnih sistema za nadzor, operativni centri u realnom vremenu prate nivo raspoloživih novčanica u svakom bankomatu. Softver automatski šalje obavještenja kada određena kaseta padne ispod utvrđenog praga, što omogućava blagovremeno planiranje punjenja i smanjuje šansu da korisnici ostanu bez mogućnosti podizanja gotovine.

Implementiran je i sistem notifikacija koji signalizira kritično nizak nivo gotovine. Na osnovu tih upozorenja, banka planira punjenja.

U slučaju povećane potražnje ili praznika, banke praktikuju i vanredna punjenja, a usluga dopune novca sprovodi se i tokom vikenda ukoliko za to postoji potreba, piše "Kamatica".