Košarac: Mi ne blokiramo, već branimo Srpsku od napada

Nakon neodržavanja sjednice, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac obrazložio je stav SNSD-a, rekavši da smatra da se ne radi o blokadi, nego o "jasnoj političkoj poruci".
- Dnevni red nije bio usaglašen. Šalu na stranu, čuo sam razne komentare. Ovo nije blokada, nego jasna poruka da se moramo uozbiljiti kako bismo rješavali važne stvari - rekao je Košarac, naglasivši da je SNSD "ozbiljna i snažna partija koja vodi Republiku Srpsku".
Prema njegovim riječima, ministri iz SNSD-a neće podržati ništa što prethodno nije usaglašeno s institucijama Republike Srpske.
- Zašto to do sada nije shvaćeno i zašto se ne primjenjuju primjeri ove prakse? - upitao je Košarac.
Košarac je kritikovao kolege iz Savjeta ministara, tvrdeći da su jutros u devet časova dobili verziju zakona bez neophodnih mišljenja institucija.
- I imali smo populističke izjave ministara Bošnjaka. Vrlo jasno sam pitao koliko je bilo verzija zakona koje su dostavili. Prihvatio je i rekao da je bilo više verzija. Dostavi nam se u devet, bez mišljenja institucija - kaže Košarac.
Naglasio je da SNSD neće dozvoliti da bude preglasan.
- Nismo dozvolili da budemo preglasani, to je fundamentalna razlika. Da su se tačke našle na dnevnom redu, mi bismo bili preglasani. Moramo napraviti ozbiljan paket. Nećemo dozvoliti prenos nadležnosti - poručio je.
Takođe je rekao da "sve što nije usaglašeno sa Vladom Srpske i što nema pozitivno mišljenje Vlade neće imati podršku u Savjetu ministara".
- SNSD djeluje isključivo u odbrani interesa Republike Srpske. Mi blokiramo napad na Srpsku. Ne dozvoljavamo da se oduzimaju prava Srpske. Nismo poltroni bilo koga. Neprihvatljivo je brzopleto spremanje sjednica i brzopleto odlučivanje - navodi on.
Naglasio je da SNSD nije blokirao kompletan rad Savjeta ministara.
- Predlagali smo da ostale tačke završimo, a da ove tri izuzmemo. Ali pokušavaju da nas slome. Neće nas niko preglasavati - kaže Košarac.
