Legendarni pjevač ima rak pluća: Oglasio se na mrežama

Legendarni pevač Bari Manilou, poznat po hitu "Copacabana", objavio je da mu je u 82. godini dijagnostikovan rak pluća.

Vijest je podijelio sa svojim obožavaocima putem Instagrama, gdje je objasnio da je do dijagnoze došlo nakon duge borbe sa bronhitisom, piše Unilad.

U svojoj objavi Manilou se najprije osvrnuo na nedavno održane humanitarne koncerte.

"Upravo smo završili pet sjajnih božićnih koncerata u McCallum Theatreu u Palm Desertu. Ovo je sedmi put da održavamo ove dobrotvorne koncerte i prikupili smo milione za neprofitne organizacije širom doline Coachella. Hvala svima koji su kupili ulaznice i proslavili ove divne humanitarne večeri", napisao je pjevač.

"Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam imao šest nedelja bronhitisa, nakon čega se bolest vratila još na dodatnih pet nedelja", dodao je.

Rana dijagnoza

Iako se oporavio i vratio nastupima, njegov ljekar ga je iz predostrožnosti poslao na magnetnu rezonancu.

"Iako sam prebolio bronhitis i vratio se na binu u Westgate Las Vegasu, moj sjajni ljekar je naručio magnetnu rezonancu kako bi provjerio da li je sve u redu. Pregled je otkrio kancerogenu mrlju na mom lijevom plućnom krilu koju je potrebno ukloniti. Čista je sreća – i odličan ljekar – što je otkrivena tako rano. To je dobra vijest", naveo je Manilou.

Bez hemoterapije i zračenja

Pjevač je zatim objasnio da će, nakon završetka božićnih koncerata, morati na operaciju kako bi se mrlja uklonila.

"Ljekari ne vjeruju da se rak proširio i trenutno radim dodatne pretrage kako bismo to potvrdili", nastavio je.

"Dakle, to je to. Nema hemoterapije. Nema zračenja. Samo pileća supa i reprize serije I Love Lucy".

Zbog operacije i oporavka koji će trajati oko mjesec dana, Manilou je bio prinuđen da odloži koncerte zakazane za januar.

"Oporavak će trajati mjesec dana, što znači da moramo da pomjerimo januarske koncerte u arenama. Novi raspored biće objavljen. Žao mi je što morate da mijenjate svoje planove", poručio je fanovima.

"Kao i vi, svi smo se radovali januarskim nastupima i žao nam je što moramo da ih pomjerimo".