Šabanova ćerka otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena

Jedno od nezaobilaznih pitanja je bilo i ko je sve profitirao nakon smrti njenog oca i da li se porodica bori da to sve dovede u red, budući da se i bliži humanitarni koncert posvećen Šabanu, koji je zakazan za februar u Sava centru.

"To kod nas nije sve uređeno kako treba. To je jedna borba. Mnogo ljudi je tu profitiralo i iskoristilo njegovo ime i prezime i neka njegova djela, ali se mi posljednjih godina trudimo da sve što je ostavio zaštitimo i na sve moguće načine ćemo se truditi da ono što treba da ostane porodici bude tako", rekla je Ilda za domaće medije.