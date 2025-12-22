Logo
Large banner

Šabanova ćerka otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena

Izvor:

Blic

22.12.2025

21:55

Komentari:

0
Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Folk pjevačica Ilda Šaulić, ćerka muzičke legende Šabana Šaulića, izbacila je novi album i tom prilikom proćaskala sa medijima o raznim temama koje se tiču njenog poslovnog, ali i privatnog života.

Jedno od nezaobilaznih pitanja je bilo i ko je sve profitirao nakon smrti njenog oca i da li se porodica bori da to sve dovede u red, budući da se i bliži humanitarni koncert posvećen Šabanu, koji je zakazan za februar u Sava centru.

"To kod nas nije sve uređeno kako treba. To je jedna borba. Mnogo ljudi je tu profitiralo i iskoristilo njegovo ime i prezime i neka njegova djela, ali se mi posljednjih godina trudimo da sve što je ostavio zaštitimo i na sve moguće načine ćemo se truditi da ono što treba da ostane porodici bude tako", rekla je Ilda za domaće medije.

Podijeli:

Tagovi:

Ilda Šaulić

Šaban Šaulić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Партизан довео НБА појачање!

Košarka

Partizan doveo NBA pojačanje!

3 h

0
У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

Društvo

U 104. godini preminula najstarija Stočanka i jedna od najstarijih Hercegovki

3 h

0
Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

Društvo

Ljubišu "spržio" grom, a jedan detalj na nogama ga spasao: "Velika je to sreća"

4 h

0
Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

Svijet

Zakon u Njemačkoj: Ako zvonite komšiji na vrata, možete dobiti novčanu kaznu do 5.000 evra

4 h

0

Više iz rubrike

Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

Scena

Gore mreže! Kćerka Nataše Bekvalac objavila snimak sa polugolim muškarcem, pa ga brzo obrisala

5 h

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Scena

Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru

6 h

0
Бони Блу забрањена на десет година

Scena

Boni Blu zabranjena na deset godina

7 h

0
"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

Scena

"Odiseja": Objavljen prvi trejler za jedan od najiščekivanijih filmova ikada

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

23

03

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

23

01

Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

22

57

ABA 2: Student bez rješenja za Elijasa Kinga u Vršcu

22

42

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner