Zakon u Njemačkoj: Ako zvonite komšiji na vrata, možete dobiti novčanu kaznu do 5.000 evra

Izvor:

Feniks magazin

22.12.2025

20:58

Komentari:

0
Mnogi ljudi imaju vremena za odmor samo uvečer ili vikendom zbog posla ili drugih obaveza. Zvonjenje komšija u Njemačkoj može biti prekršaj ako je često i ometa, a u slučaju remećenja javnog reda i mira možete biti kažnjeni do 5.000 evra.

Iz pristojnosti se preporučuje zvoniti do 20 sati naveče radnim danima (ili do 18 sati za ranoranioce), dok petkom i subotom možete zvoniti malo kasnije, uzimajući u obzir da li su komšije još budne. Mnogi ljudi imaju slobodnog vremena samo uveče ili vikendom zbog posla ili drugih obaveza.

Međutim, postoji granica između normalne komšijske komunikacije i uznemiravanja, što može imati i pravne posljedice. Zvonjenje na vratima uglavnom nije problem, ali može postati prekršaj ako se manifestuje u obliku uznemiravanja.

Na primjer, produženo ili često “šaljivo zvonjenje” gd‌je neko zvoni na vratima nekoliko puta, a zatim ode. Ovo ponašanje stanari mogu doživjeti kao remećenje javnog reda i mira, a pravno se može definisati i kao kršenje javnog reda i mira.

Prema važećim njemačkim propisima, buka i uznemiravanje mogu se kazniti novčanom kaznom, koja može iznositi i do 5.000 evra, ovisno o težini i trajanju prekršaja. Tačan iznos kazne za kontinuiranu zvonjavu nije strogo definisan, već ovisi o diskreciji nadležnih organa.

Da bi se dokazao prekršaj, pogođena osoba mora prikupiti dokaze, poput snimaka nadzornih kamera. Važno je naglasiti da kamera mora biti ispravno instalirana i u skladu s propisima o privatnosti.

