Zakon u Njemačkoj: Ako zvonite komšiji na vrata, možete dobiti novčanu kaznu do 5.000 evra

Iz pristojnosti se preporučuje zvoniti do 20 sati naveče radnim danima (ili do 18 sati za ranoranioce), dok petkom i subotom možete zvoniti malo kasnije, uzimajući u obzir da li su komšije još budne. Mnogi ljudi imaju slobodnog vremena samo uveče ili vikendom zbog posla ili drugih obaveza.

Međutim, postoji granica između normalne komšijske komunikacije i uznemiravanja, što može imati i pravne posljedice. Zvonjenje na vratima uglavnom nije problem, ali može postati prekršaj ako se manifestuje u obliku uznemiravanja.

Na primjer, produženo ili često “šaljivo zvonjenje” gd‌je neko zvoni na vratima nekoliko puta, a zatim ode. Ovo ponašanje stanari mogu doživjeti kao remećenje javnog reda i mira, a pravno se može definisati i kao kršenje javnog reda i mira.

Prema važećim njemačkim propisima, buka i uznemiravanje mogu se kazniti novčanom kaznom, koja može iznositi i do 5.000 evra, ovisno o težini i trajanju prekršaja. Tačan iznos kazne za kontinuiranu zvonjavu nije strogo definisan, već ovisi o diskreciji nadležnih organa.

Da bi se dokazao prekršaj, pogođena osoba mora prikupiti dokaze, poput snimaka nadzornih kamera. Važno je naglasiti da kamera mora biti ispravno instalirana i u skladu s propisima o privatnosti.