Nacrt zakona o VSTS-u: Broj članova se povećava na 20, uvodi se i etnička kvota

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH, ministri će, između ostalog, raspravljati o Nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

U dokumentu je nekoliko tačaka koje vrijedi izdvojiti, a odmah na početku treba istaći 4. Član novog nacrta, s posebnim akcentom na tačku 5.

"Sastav Savjeta, u pravilu odražava sastav naroda u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pri čemu u Savjetu mora biti najmanje po četiri člana Savjeta iz svakog konstitutivnog naroda i dva člana iz reda ostalih, te najmanje osam članova jednog pola", stoji u novom prijedlogu.

Iako je i još uvijek aktuelni Zakon o VSTS-u u sebi imao prvu rečenicu ove tačke, kvote za najmanji broj članova savjetu iz konstitutivnih naroda je novitet koji se prvi put pojavljuje u ovom nacrtu.

Isto tako, VSTS bi ovim nacrtom trebao dobiti pet novih članova. Riječ je o jednom sudiji Apelacionog ili Osnovnog suda Brčko Distrikta, jedna posebna pozicija za sudiju kantonalnog suda iz FBIH te još jedna posebna pozicija za sudiju opštinskog suda iz FBiH, te još po jedan dodatni tužilac iz FBiH i Republike Srpske, piše Kliks.

Takođe, sporna je i 2. tačka Člana 23 ovog nacrta, koja se odnosi na preuzimanje mandata člana VSTS-a, a u kontekstu provjere i sastavljanja izvještaja o imovini i interesima ovih sudija i tužioca.

"Ukoliko dodatna provjera izvještaja o imovini i interesima izabranog člana Savjeta ne bude okončana do isteka mandata prethodnog sastava Savjeta, novoizabrani član Savjeta preuzima dužnost u skladu s tačkom (1) ovog člana", piše u tekstu nacrta.

U 1. tački ovog člana stoji da "izabranim članovima Savjeta mandat počinje teći prvog narednog radnog dana nakon isteka mandata prethodnog sastava Savjeta".

Drugim riječima, moguće je da jedan sudija ili tužilac bude na funkciji i započne svoj mandat u VSTS-u prije nego što završi provjera njegove imovine.

Na kraju treba istaći da će, ako ga usvoji Savjet ministara BiH, ovaj nacrt kao prijedlog doći u Parlamentarnu skupštinu BiH, a da bi stupio na snagu, treba biti usvojen u oba doma.