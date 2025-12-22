Ova zvijer je stigla u BiH, plaćena je 400.000 KM! I nije jedina

U Bosnu i Hercegovinu je ove godine, zaključno s oktobrom, uvezeno ukupno 80.033 vozila, pokazuju podaci objavljeni u medijima. Najveći dio uvoza i dalje otpada na polovna vozila, dok je broj novih automobila znatno manji.

Prema navedenim podacima, od ukupnog broja uvezenih vozila 71.909 su polovna, dok su 8.124 nova. Ovakav odnos potvrđuje da bh. tržište i dalje dominantno “živi” od polovnjaka, koji su kupcima najčešće pristupačnija opcija.

Ukupna vrijednost uvezenih automobila procijenjena je na više od 1,19 milijardi KM, što pokazuje koliko je uvoz automobila značajna stavka i za tržište, ali i za budžete domaćinstava.

Posebno upada u oči podatak o električnim vozilima: u čitavoj ovoj brojci, električnih automobila je bilo svega 194, a njihova ukupna vrijednost iznosi oko 10 miliona KM. To ukazuje da je prelazak na e-mobilnost u BiH i dalje spor, uprkos globalnim trendovima.

Scena Legendarni pjevač ima rak pluća: Oglasio se na mrežama

Kada je riječ o najskupljim uvezenim automobilima, u vrhu se pojavljuju premijum i sportski modeli, prvenstveno Porsche 911 u više oblika, te Mercedes-AMG modeli.

Kao najskuplji uvezeni automobil do oktobra 2025. naveden je Porsche 911 GT3 RS. Napomena: u objavi se spominje vrijednost od 511.118 KM, dok se u listi ispod pojavljuje iznos 401.041 KM, što može upućivati na grešku u prenošenju ili različit način obračuna cijene.

Prema listi najskupljih, među vodećima su:

Porsche 911 GT3 RS – 401.041 KM

Mercedes-Benz G-klasa AMG G63 – 392.699 KM

Porsche 911 Turbo – 381.638 KM

Porsche 911 GT3 RS – 379.165 KM

Mercedes-AMG SL63 – 367.761 KM

Najskuplji uvoz u BiH ove godine su obilježili sportski Porsche modeli i snažni AMG SUV/roadster segment.