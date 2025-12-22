Predstavljen novi informacioni sistem za planiranje i praćenje imunizacije

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske organizovao je konferenciju „Digitalizacija u javnom zdravstvu: Novi informacioni sistem za efikasnije planiranje i praćenje procesa imunizacije“. Cilj je da se kroz praćenje broja vakcinisane djece i transporta samih vakcina podstakne imunizacija.

Imunizacija je jedno od najvećih dostignuća savremene medicine. Vakcinacijom zdrave djece čuvamo njihovo zdravlje i preveniramo nastanak bolesti u budućnosti. Značaj imunizacije prepoznale su i republičke institucije.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u saradnji sa Unicefom i resornim ministarstvom, predstavio je novi informacioni sistem za efikasnije planiranje i praćenja procesa imunizacije. U projekat je uloženo 350 hiljada KM, a podršku su pružili i međunarodni partneri. Najvažnija stvar koja se dobija ovim projektom, kažu iz Unicefa, jeste da nijedno dijete ne ostane zaboravljeno.

"Sistem digitalizacije imunizacije ne znači samo neko tehničko rješenje, nego zaista omogućavaju da sve podatke imamo u realnom vremenu, da zdravstvenim radnicima bude mnogo lakše da upravljaju količinom vakcina, da preciznije planiraju, imaju centralni nadzor nad temperaturom vakcina, i ono što je najbitnije imaju nadzor nad primjenom vakcina, kaže Jela Aćimović, šef Sekcije za zdravlje Unicefa u BiH.

"Cilj digitalizacije je i praćenje broja vakcinisanih, ali i kvalitet i bezbjednost same vakcine. Ovaj alat omogućava da mi pratimo zdravstvenu bezbjednost samog proizvoda koji se koristi i da ne dovodimo u sumnju da građani imaju bilo kakvo pitanje kada je u pitanju vakcina u Republici Srpskoj", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

Ovim sistemom bi trebalo da se poveća obuhvat vakcinacije i da se obezbijedi kvalitetan transport vakcina. Sistem će početi sa radom u nekoliko domova zdravlja od početka naredne godine, a plan je da do kraja 2026. godine bude uspostavljen u cijeloj Republici Srpskoj.

"Ovo će mnogo da olakša rad Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u pogledu praćenja imunizacije gdje možemo da reagujemo u realnom vremenu, gdje ukoliko bi se pojavilo u određenim opštinama smanjen obuhvat vakcinacije možemo odmah reagovati preventivno", kaže Bojan Đenić, v. d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Nekada su zarazne bolesti bile vodeći uzrok smrtnosti, a danas, zahvaljujući imunizaciji, većina njih više ne postoji na našem području, a one koje postoje pojavljuju se u znatno blažem obliku. Da bi situacija ostala takva, neophodno je raditi na podizanju svijesti društva o značaju imunizacije i povjerenja u nauku.

"Imunizacija je najefikasniji i najisplativiji način prevencije. Mnogo je lakše prevenirati imunizacijom nego kasnije liječiti. Danas roditelji imaju mnogo dilema i pitanja vezanih za samu vakcinaciju, što je i razumljivo. Važno je kad pitaju da slušaju zdravstvene radnike. Više nego ikad moramo raditi na podizanju svijesti o važnosti vakcinacije da bismo spriječili nastanak zaraznih bolesti kojih dugo nije bilo na našim prostorima, a postoji opasnost da sa migracijom stanovništva, dolaskom ljudi sa drugih kontinenata, one opet postanu aktuelne na ovom području, kaže Radmila Stevandić Begović, subspecijalista epidemiologije zaraznih bolesti.

Zdrav temelj društva bazira se na povjerenju u nauku. U moru informacija onih kompetentnih i nekompetentnih, važno je informacije tražiti na pravoj adresi i mišljenje zasnivati na činjenicama. Vakcinacijom i redovnim preventivnim pregledima danas možemo obezbijediti zdraviju budućnost sutra.