Predložene izmjene zakona: Ko bi sve trebalo da dobije prvu nekretninu bez naknade

Osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, sticanje prava svojine na prvoj nekretnini bez naknade imaće i porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi do 35 godina i samohrani roditelji, predviđeno je Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima koji će sutra biti razmatran u nastavku sjednice Narodne skupštine.
Usvajanjem predložene izmjene Zakona, Notarska komora Republike Srpske moraće da uradi korekciju troškova za kupce ovih kategorija stanovništva, što je bio i zahtjev ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka upućen predsjedniku Komore Borislavu Radiću, prilikom sastanka održanog u septembru.
Jedan od ciljeva predloženih izmjena je zadržavanje stanovništva kroz stvaranje povoljnijih uslova za život, što je i nastojanje Republike Srpske da zadrži mlađi kadar, stvarajući što povoljnije uslove u svim segmentima života cjelokupnog stanovništva, a posebno ove populacije, navodi se u obrazloženju predloženih izmjena Zakona.
Vlada Republike Srpske je davanjem ovog prava samohranim roditeljima, unaprijedila socijalnu komponentu Zakona i omogućila efikasnije rješavanje stambenih pitanja osjetljivih kategorija stanovništva.
