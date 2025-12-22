Logo
Mutirani adenovirus hara svijetom: Otporniji od gripa i korone

Kurir

22.12.2025

12:09

Мутирани аденовирус хара свијетом: Отпорнији од грипа и короне
Novi talas adenovirusa širi se svjetom, otporniji je od gripa i korone, a stručnjaci upozoravaju – može biti ozbiljan kod rizičnih grupa.

U posljednjih nekoliko nedjelja adenovirus se širi širom svijeta, izazivajući zabrinutost zdravstvenih stručnjaka.

Iako većina slučajeva prolazi blagim simptomima, stručnjaci upozoravaju da ovo nije obična prehlada ili grip – virus je izuzetno otporan i može preživeti duže na površinama, gdje sapun i obična dezinfekcija ne mogu da ga unište.

Zdravstveni stručnjak upozorio je na „neizliječivu“ bolest dok se novi i misteriozni virus širi svijetom. Kaže se da se brzo širi i širi, ostavljajući za sobom ozbiljan trag bolesnih pacijenata.

"Adenovirusje prilično zarazan jer je izdržljiviji od drugih respiratornih virusa – sapun i voda, ili svakodnevno dezinfekciono sredstvo, neće ga ubiti, pa ima tendenciju da duže opstaje u okruženju. Većina ljudi se oporavi uz odmor i adekvatan unos tečnosti, ali rizične grupe, poput starijih osoba, trudnica ili imunokompromitovanih pacijenata, moraju pažljivo pratiti simptome i po potrebi se odmah javiti ljekaru", upozorava doktor Erik Sacinvala.

Adenovirusi su DNK virusi, iz porodice Adenoviridae. Kod djece najčešće izazivaju zapaljenja gornjih disajnih puteva, ali neretko zahvataju i donje disajne puteve, digestivni trakt, limfne čvorove, mokraćne organe i oči. Infekcije disajnih puteva najčešće su tokom jeseni i zime.

Do sada je otriveno najmanje 47 serotipova virusa, a najčešći su virusi tipa 4 i 7, koji uzrokuju akutne infekcije gornjih disajnih puteva.

  • Simptomi adenovirusa
  • Simptomi se razlikuju u zavisnosti od soja virusa, a najčešći uključuju:
  • Kijavicu i curenje iz nosa
  • Bol u grlu
  • Kašalj i umor
  • Povišenu temperaturu
  • Kod nekih osoba mogu se javiti i dijareja ili konjuktivitis

Preko 60 različitih sojeva adenovirusa znači da simptomi mogu varirati i kod različitih ljudi, pa je važno pratiti svoje stanje.

Ko je najugroženiji?

Većina ljudi se oporavi bez ozbiljnih komplikacija, ali stariji, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom moraju biti posebno oprezni. Ako temperatura pređe 40 stepeni ili se simptomi pogoršavaju, ljekar može proceniti rizik i preporučiti odgovarajuće korake.

  • Prevencija
  • Iako je adenovirus otporan, preventivne mere su jednostavne:
  • Redovno pranje ruku sapunom i toplom vodom
  • Izbjegavanje dodirivanja lica prljavim rukama
  • Čišćenje često dodirivanih površina
  • Održavanje distance od bolesnih osoba

"Najvažnije je pratiti simptome i ne zanemarivati ih. Odmor i adekvatna njega kod kuće uglavnom su dovoljni, ali kod rizičnih grupa pravovremeni kontakt sa ljekarom može spriječiti ozbiljne komplikacije", dodao je doktor.

Adenovirus kod većine ljudi izaziva blagu prehladu ili grip, ali kod određenih grupa ili u rijetkim slučajevima može dovesti do ozbiljnijih komplikacija.

Evo najvažnijih:

  • Respiratorne komplikacije
  • Upala pluća (pneumonija)
  • Bronhitis ili otežano disanje
  • Simptomi mogu biti ozbiljniji kod djece, starijih osoba i imunokompromitovanih pacijenata.
  • Očne komplikacije
  • Konjunktivitis (crvene oči, svrab, suzenje)

Ponekad infekcija može zahvatiti i dublje strukture oka kod oslabljenog imuniteta.

Probavne smetnje

  • Dijareja, povraćanje i bol u stomaku
  • Češće kod djece nego kod odraslih.

Sistemske infekcije

Kod osoba sa oslabljenim imunitetom adenovirus može ući u krvotok (viremija) i izazvati infekcije više organa.

Rijetko može izazvati upalu jetre, bešike ili srca kod imunokompromitovanih pacijenata.

Hronične posljedice

U većini slučajeva nema dugoročnih posljedica, ali kod težih infekcija moguće su duže respiratorne tegobe ili produženi umor, prenosi Kurir.

