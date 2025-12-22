Čovjeku počeli da pristižu nepoznati paketi, a onda mu je na vrata došao stranac

Na Reditu se nedavno pojavila priča čoveka koji se suočava sa neobičnim problemom – paketi koje su navodno naručivali stranci počeli su da stižu na njegovu adresu.

Grupa stranaca sa Bliskog istoka, koja živi nekoliko ulica dalje, dolazila je kod njega da pita gde im je pošiljka, iako on nije ništa naručio niti potpisao.

Jedan paket čak je ostavljen pred njegovim vratima od strane dostavne službe, sa njegovom adresom, iako osoba koja je naručila paket tamo uopšte ne živi.

Korisnici Redita dali su mu različite savjete:

Neki kažu da prvi paket može da preda strancima i jasno im kaže da više ne naručuju na njegovu adresu.

Drugi predlažu da sledeći paket ne preuzima, ili da ga uzme sebi i zadrži.

Jedan savjet je i da obavesti dostavljača da paket nije za njega i da ga vrati pošiljaocu.

Mnogi su napomenuli i da po potrebi pozove policiju ako situacija postane neprijatna.

Autor planira da situaciju pokuša da riješi mirno, jer stranci govore malo engleskog i nada se da će shvatiti upozorenje.

Ipak, neki korisnici smatraju da problem nije ozbiljan i da je drama preuveličana, jer se do sada dogodio samo jedan slučaj isporuke paketa na pogrešnu adresu, prenosi Dnevno.