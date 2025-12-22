Cijene lede dah: Koliko sada koštaju drva za grijanje

Ko nije nabavio dovoljno drva za zimu, ovih dana za ogrev će morati da izdvoji finu cifru.

Naime, metar bukve u cjepanicama, trenutno, preko oglasa ide i do 145 KM.

Cijena palete od 1,8 metara kreće se od 250, pa čak do 290 KM. Nije teško izračunati da, u ovoj varijanti, metar drva košta i do 160 KM.

Metrice koje treba ispilati i iscijepati, koštaju između 100 i 120 KM.

Pojedini prodavci preko oglasa nude i cjepanice u vrećama, a jedna vreća košta 10 KM.

"Drva bukova u vrećama, cijena 10 KM. Minimalna dostava 10 vreća, uz naplatu prevoza 10/20 KM“, stoji u jednom oglasu.

Po slobodnoj procjeni, u jednu vreću stane oko 30 cjepanica, piše "Srpska info".

A vreće, uglavnom, kupuju oni koji se nisu na vrijeme snabdjeli dovoljnom količinom ogreva, pa su usred zime ostali bez drva.