Srpska bogatija za šest beba

22.12.2025
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Po jedna beba rođena je u Nevesinju, Gradišci, Banjaluci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru.
U Gradišci, Nevesinju i Doboju rođena je po jedna djevojčica, a u Bijeljini, Prijedoru i Banjaluci po jedan dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Trebinju, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu.
