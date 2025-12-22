Srpska bogatija za šest beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Po jedna beba rođena je u Nevesinju, Gradišci, Banjaluci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru.

U Gradišci, Nevesinju i Doboju rođena je po jedna djevojčica, a u Bijeljini, Prijedoru i Banjaluci po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Trebinju, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu.