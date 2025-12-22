Dvojica muškaraca brutalno izbodena u centru grada

U Karađorđevoj ulici u Beogradu dvojica muškaraca zadobila su kasno sinoć višestruke ubodne rane i prevezena su u Urgentni centar.

Dvojica muškaraca, stara 23 i 47 godina, izbodena su oštrim predmetom sinoć posle 19 časova u Karađorđevoj ulici kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kažu u Hitnoj pomoći, prenosi RTS.

"Dobili su višestruke ubodne rane po stomaku i drugim dijelovima tijela. Prevezeni su do Urgentnog centra", potvrđeno je iz Hitne službe Urgentnog centra.