Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Izvor:

ATV

22.12.2025

07:30

Нема дужих задржавања на граничним прелазима
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Horoskop za 22. decembar: Šta vam zvijezde danas poručuju?

Dodaju da je od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Granični prelaz

