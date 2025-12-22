Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Dodaju da je od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.