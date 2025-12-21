Ovaj sok je jedan od najzdravijih za naš organizam

Za sok od spelte smatra se da je jedan od najzdravijih za naš organizam. Ima brojne blagotvorne efekte po naše zdravlje – počevši od toga da jača imuni sistem, alkalizuje i čisti organizam od svih toksina, preko toga da poboljšava krvnu sliku i da daje energiju, pa sve do toga da ima snažna antikancerogena svojstva.

U Bijeljini se ovaj sok proizvodi u domaćinstvu Spomenka Pejića.

„To je jedna biljka koja je veoma zdrava. Puna je vitamina i minerala, A, B, E, F, K, ali najbitnije je vitamin B17, on je najbitniji , on ubija te kancerogene i maligne ćelije, tu su i minerali kalcijum, magnezijum, cink kao i selen. Selen recimo on isto „ubija“ te kancerogene ćelije, a znamo da je cink glavni sastojak inzulina u ljudskom organizmu, što znači da automatski obara šećer, odnosno drži ga pod kontrolom. Onaj ko pati od visokog šećera, s ovim će da ga reguliše", rekao je proizvođač spelte Spomenko Pejić.

Spelta se u Evropi i Aziji vijekovima održala, zamijenila ju je komercijalnija pšenica ali se spelta vraća. Smatra da se da sok od spelte ima gotovo sve što je našem organizmu neophodno za optimalno funkcionisanje. Mnogi tvrde da samo jedna čaša soka od spelte ima korisnih, nutritivnih materija koliko i 2 kilograma svežeg povrća. Uzgoj nije lak kao ni postupak cijeđenja, posebno ako to radite na prirodan način kao Pejići.

„Može da se uzgaja na otvorenom i da se prerađuje i cijedi taj sok ali mi to ovdje radimo u strogo kontrolisanim uslovima na temperaturi od 20-21 stepen, blaženost vazduha 60% da sve bude kontrolisano i čisto zdravo, nema nikakvih dodataka, jer npr.kad pada kiša ona crvena ona će donijeti svašta u tu pšenicu, ali eto i supstrat koristimo onaj koji je sterilan, sve mora biti kako treba, sam uzgoj ove pšenice spelte i cijeđenje soka traje oko 15-20 dana", dodao je Pejić.

Posao nije lak. Od sjemena, roda, šišanja i cijeđenja prolazi kroz brojne procese. Sok kada se iscijedi mora se odmah zalediti kako bi sačuvao svoja svojstva. Kad se koristi, dnevna doza je 30 mililitara, vadi se iz zamrzivača, otopi se u bočicu i pije se na prazan želudac kako bi došlo do detoksikacije organizma. Za detoksikaciju organizma predlog je da se koristi mjesec dana. Potražnja za ovim napitkom je ogromna, kažu Pejići, zato se trude da uzgoje potrebne količine jer nažalost mnogo je i starih i mladih koji dolaze da kupe sok u medicinske svrhe.