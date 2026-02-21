Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Bivši britanski premijer Boris Džonson izjavio je u intervjuu za Bi-bi-si objavljenom juče, da bi Ujedinjeno Kraljevstvo i druge evropske države trebale odmah poslati vojne snage u Ukrajinu, čak i prije eventualnog prekida vatre s Rusijom.

Džonson je govorio o mogućnosti slanja vojnika nakon rata, ali je pritom doveo u pitanje zašto se takav potez ne bi povukao već sada. “Ako ćemo imati plan za raspoređivanje snaga na terenu nakon rata, nakon što se Putin udostoji pristati na prekid vatre, zašto to ne bismo učinili sada?” rekao je Džonson.

Naglasio je kako te snage ne bi imale borbenu ulogu.“Ti ljudi ne bi bili ond‌je u ratnoj, borbenoj ulozi”, rekao je.

“Zašto ne sada?”

Novinarka Bi-bi-si-ja potom je zatražila pojašnjenje znači li to da bi britanske i druge evropske vojne snage trebale otići u Ukrajinu već sada, u sigurna područja, kako bi poslale političku poruku Moskvi.

“Da pojasnimo, govorite da bi sada britanske vojne snage i snage drugih evropskih zemalja trebale otići u Ukrajinu, u sigurne dijelove Ukrajine, kako bi poslale poruku i, kako ste rekli, ‘pritisnule prekidač’ u glavi Vladimira Putina”, rekla je novinar.

Džonson je odgovorio potvrdno.

“Da. Spremni smo to učiniti u kontekstu prekida vatre, što naravno svu inicijativu i svu moć stavlja u Putinove ruke. Zašto to ne bismo učinili sada? Ne vidim nikakav logičan razlog zašto ne bismo poslali neke miroljubive kopnene snage kako bismo pokazali svoju podršku, ustavnu podršku slobodnoj i nezavisnoj Ukrajini”, rekao je Džonson.

Dodao je da je riječ o političkom pitanju. “Ovd‌je je riječ o tome je li Ukrajina slobodna zemlja ili nije. Ako je Ukrajina vazal Rusije, što Putin želi, onda je očito na Putinu da odluči tko dolazi u njegovu zemlju. Ako nije, onda je to na Ukrajincima”, poručio je Džonson.