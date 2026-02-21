Kraj pravne sage: Mbape pobijedio PSŽ

Poslije dugog perioda spekulacija i sudskog postupka, spor između Pari Sen Žermena i Kilijana Mbapea okončan je isplatom kompletne sume koju je naložio nadležni sud.

Klub iz Pariza uplatio je ukupno 60,9 miliona evra na račun francuskog napadača, postupajući po presudi koju je 16. decembra donio Savjet za radne sporove.

U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu, Pari Sen Žermen je prenio integralni tekst odluke, što je bila obaveza definisana sudskim rješenjem, i potvrdio da neće koristiti pravo na žalbu. Time je višemjesečna pravna saga dobila konačan epilog.

Isplaćeni iznos sastoji se od više stavki proisteklih iz ugovornih obaveza koje ranije nisu bile realizovane. Najveći dio odnosi se na treću ratu bonusa za potpis ugovora, u visini od 36.666.680 evra. Pored toga, klubu je naloženo da isplati 17.250.000 evra na ime plata za april, maj i jun 2024. godine.

U obračun su ušli i dodatni troškovi – 1.725.000 evra za neiskorišćeni godišnji odmor, 1.500.000 evra kroz takozvani etički bonus za prolećni deo sezone, kao i još 150.000 evra vezanih za obračun odmora koji se odnosi na pomenuti bonus.