Djetinjci – radost porodičnog praznika

Izvor:

ATV

21.12.2025

19:42

Djeca u Gornjoj Radnji su pripremila darove. A onda krenula sa roditeljima u crkvu. Uz liturgiju, počinje obilježavanje praznika - Djetinjci. Za sve njih to je velika radost.

"Danas su Djetinjci, najbolji dan u životu", rekla je Mila Bosić iz Gornja Radnja kod Teslića.

"Danas su Djetinjci i došla sam sa roditeljima i sestrom. Skoro svaku nedelju dolazim u crkvu", rekla je Nikolina Panić.

"Roditelji dovedu svoje dijete u crkvu i kad dođu kući vežu ruke i nešto treba dati roditeljima. Tako je kod nas oduvijek bilo", istakao je Stefan Toprek.

Lijep je to običaj kojem se raduju i stari i mladi. Djetinjci su istinski porodični praznik.

"Ovaj praznik znači puno za našu djecu i ovu sada i što će se rađati. Neka su živi i zdravi, ja imam šestoro unučadi", navela je Ruža Jović.

"Puno osjećaja jer imam puno unučadi, i ako Boga da imam i praunučadi", kazala je Ruža Dujaković.

Pravoslavni vjernici Djetinjce slave treću nedjelju pred Božić. A vezivanje na ovaj dan, prije svega, simbolizuje čvrste porodične veze.

"Praznik koji je prije svega porodični pa se za njega vezuju i ono vezivanje djece, pa da oni daruju svoje ukućane. Jedan lijep praznik koji povezuju porodicu, samo to vezivanje, vezujemo se jedni za druge i onim vidljivim i nevidljivim nitima", rekao je sveštenik u Gornjoj Radnji Ljubomir Bosić.

I tako su se danas djeca u pravoslavnim domovima, nakon vezivanja, driješila, odnosno oslobađala pripremljenim darovima. A uskoro će i oni vezivati svoje roditelje.

Srpska pravoslavna crkva u sljedeću nedjelju proslavlja materice, a u nedjelju pred Božića oce. Tada će roditelji darovati svoj u djecu.

