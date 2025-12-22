Predstojeći Božić u Evropi biće miran, ali prijetnja od oružanog sukoba i dalje postoji, jer pojedini političari žele da uvuku Evropu u direktan vojni sukob sa Rusijom, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Ovog Božića neće biti rata, ali prijetnja od rata i dalje postoji. Pripreme za rat /sa Rusijom/ su i dalje u toku u Evropi iza zatvorenih vrata - rekao je Orban.

On smatra da će odluka Evropskog savjeta da izda beskamatni kredit Ukrajini od 90 milijardi evra u naredne dvije godine izazvati eskalaciju ukrajinskog sukoba, čime će se povećati rizik od direktnog sukoba sa Rusijom.

- Ranije je bilo teško zamisliti da Evropa radi nešto čemu su SAD jasno rekle `ne` - dodao je Orban, a prenosi TASS.

Prema njegovom mišljenju, velika većina Evropljana ne želi da izbije oružani sukob, ali razne interesne grupe koje profitiraju od vojnih ugovora podstiču političare da održavaju sukob u Ukrajini.

Istovremeno, lideri EU žele da Evropa bude spremna za rat sa Rusijom do 2030. godine, dodao je mađarski premijer.

Orban je rekao da smatra da je njegova misija sprečavanje ovog opasnog scenarija i izbjegavanje direktnog vojnog sukoba Evrope sa Rusijom.