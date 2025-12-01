Logo

Bitkoin ponovo pada: Strah ulagača raste

Kurir

01.12.2025

15:46

Vrijednost bitkoina danas je na berzi Binanse pala za 6,21 odsto, na 73.982,24 evra, čime je nastavljen pad nakon kratkog oporavka krajem prošle nedelje.

Trgovina je i dalje intenzivna, a ukupan dnevni obim iznosi 58,22 milijarde evra. Indeks "straha i pohlepe" za bitkoin skliznuo je na 24 poena, što ponovo ulazi u zonu "ekstremnog straha", u odnosu na jučerašnjih 28 poena.

Šire tržište takođe je u padu, a najveće altkoine takođe je pogodio talas prodaja: Ethereum (ETH) – pad 7,75 odsto, na 2.415,52 evra, Binande Koin (BNB) – pad 8,89 odsto, na odsto, 701,24 evra, Solana (SOL) – pad 9,11 odsto, na 108,69 evra, Avalanche (AVAX) – pad 10,17 odsto na 11 evra, Tonkoin (TON) – pad 5,68 odsto, na 1,28 evra.

Najveći obim trgovanja i danas bilježe bitkoin, ethereum i solana, piše Kurir.

