Brata sedam puta izbo nožem, osuđen na 15 godina zatvora!

Adnan Didić (37) iz Prnjavora osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na 15 godina zatvora zbog ubistva brata Miralema Didića (47), koga je izbo nožem.

Didić je oglašen krivim za teško ubistvo člana porodice kojeg je prethodno zlostavljao. Osim kazne zatvora izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola.

Zločin se dogodio u 19. jula 2025. godine oko 13.30 časova u podrumu njihove kuće u naselju Babanovci kod Prnjavora.

Kako se navodi u presudi Adnan je bio zavisnik od alkohola, a kritičnog dana se nalazio u stanju prepitosti sa 3,65 g/kg u organizmu. To ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti i smanjenu sposobnost shvatanja upravljanja svojim postupcima.

Poslije prepirke sa bratom Miralemom, koga je i prethodno zlostavljao i prijetio da će ga ubiti, prišao mu je dok je Miralem ležao na kauču i izbo ga kuhinjskim nožem po grudnom košu. Radilo se o nožu, čija je oštrica dugačka 19cm, a bratu je zadao sedam uboda u grudni koš što je dovelo do masovnog unutrašnjeg krvarenja i smrti.

Optuženi je ranije pred sudom priznao krivicu, odričući se prava na suđenje.

”Žao mi je kajem se. To se sve desilo u pijanom stanju”, rekao je Adnan u završnoj riječi.

U obrazloženju presude predsjednik sudsko vijeća Siniša Marković je rekao da je sud kao olakšavajuće okolnosti cijenio priznanje krivice i iskreno kajanje optuženog. Kao otežavajuće okolnosti navedeni su svirepost i ranija osuđivanost Didića zbog nasilja u porodici.