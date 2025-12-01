Šekovići: Pucao na psa u dvorištu porodične kuće

Izvor:
Muškarac iz Šekovića čiji su inicijali J.V. prijavio je policiji da je nepoznata osoba vatrenim oružjem ranila njegovog psa koji se nalazio u dvorištu porodične kuće.
Policija je izvršila uviđaj, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu mučenje i ubijanje životinja.
