Šekovići: Pucao na psa u dvorištu porodične kuće

Muškarac iz Šekovića čiji su inicijali J.V. prijavio je policiji da je nepoznata osoba vatrenim oružjem ranila njegovog psa koji se nalazio u dvorištu porodične kuće.

Policija je izvršila uviđaj, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu mučenje i ubijanje životinja.

U Milićima je juče uhapšeno lice čiji su inicijali M.M. jer je vikom i nepristojnim ponašanjem narušavalo javni red i mir, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Slučaj je policiji prijavljen oko 14.00 časova.