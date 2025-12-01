Logo

Šekovići: Pucao na psa u dvorištu porodične kuće

SRNA

01.12.2025

10:12

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Muškarac iz Šekovića čiji su inicijali J.V. prijavio je policiji da je nepoznata osoba vatrenim oružjem ranila njegovog psa koji se nalazio u dvorištu porodične kuće.

Policija je izvršila uviđaj, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu mučenje i ubijanje životinja.

Полиција ФБиХ

Hronika

Muškarcu koji je pucao na Bjelašnici određen pritvor

U Milićima je juče uhapšeno lice čiji su inicijali M.M. jer je vikom i nepristojnim ponašanjem narušavalo javni red i mir, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Slučaj je policiji prijavljen oko 14.00 časova.

