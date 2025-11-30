Užas na putu: U teškom udesu poginula jedna osoba, sedam povrijeđeno

Jedna osoba je poginula, dok je sedmoro povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras poslije 18 časova na starom putu Beograd - Novi Sad, tačnije na putu Inđija - Novi Sad.

Kako saznaje Kurir, sudarila su se 3 putnička vozila, a kako navodi Instagram stranici "192_rs", na lice mjesta izašlo je više vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada, ljekarska ekipa iz Novog Sada zbrinula je jedno teško povređeno lice.

Scena Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

Vatrogasci su sjekli vozila da dođu do povrijeđenih lica.

Po riječima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mjesta.

Hronika U udesu kod Prijedora povrijeđeni muškarac i žena iz Laktaša

Zbrinut je muškarac (44) koji je sa teškim politraumatskim povredama prevezen na odeljenje reanimacije Kliničkog centra Vojvodine.