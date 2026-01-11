Logo
Gotovo gola: Hejli Biber provokativnim fotografijama ponovo zapalila Instagram

11.01.2026

12:37

Хејли Бибер, манекенка
Foto: Instagram

Manekenka i preduzetnica Hejli Biber ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na Instagramu podijelila provokativan set fotografija.

Na njima je pozirala obavijena isključivo posteljinom, što je izazvalo brojne reakcije fanova i modnih medija.

Osnivačica brenda Rhode Skin fotografisana je kako nasmijana leži u raskošnom bijelom krevetu. U objavi su se našle i fotografije snimljene ispred ogledala, na kojima nosi kratki donji veš i bijeli top dugih rukava, kao i kadar u kojem čuči na podu ispred žute pozadine.

Na svim fotografijama bivša manekenka Victoria’s Secreta ima prirodan make-up, s nježnim rozim tonovima na obrazima i usnama, dok je kosu u smeđim nijansama stilizirala u lagane valove.

Komentari i reakcije pratitelja ubrzo su preplavili objavu.

Hejli Biber

manekenka

