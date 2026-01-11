Umro osnivač legendarnog rok benda

Izvor:
Agencije
11.01.2026
09:40
Komentari:0
Američki muzičar Robert Bob Veir, osnivač rok benda "Grejtful ded" (Grateful Dead), preminuo je u 79. godini, saopštili su članovi njegove porodice.
"Sa velikom tugom objavljujemo da je Bobi Veir preminuo. On je podlegao hroničnim problemima sa plućima", napisano je u objavi na "Fejsbuku".
Bend "Grejtful ded" osnovan je 1965. godine u Kaliforniji i objavio je ukupno 13 albuma.
"It is with profound sadness that we share the passing of Bobby Weir. He transitioned peacefully, surrounded by loved ones..." 🖤https://t.co/GnHvyVIGWb pic.twitter.com/DGfmF3SPdS— Rolling Stone (@RollingStone) January 11, 2026
Magazin "Roling stoun" postavio je bend na 57. mjesto na listi 100 najvećih umjetnika svih vremena.
Košarka
2 h0
Zdravlje
2 h0
Svijet
3 h0
Košarka
3 h0
Scena
3 h0
Scena
18 h0
Scena
19 h0
Scena
19 h0
Najnovije
Najčitanije
12
01
11
53
11
46
11
35
11
26
Trenutno na programu