Umro osnivač legendarnog rok benda

Američki muzičar Robert Bob Veir, osnivač rok benda "Grejtful ded" (Grateful Dead), preminuo je u 79. godini, saopštili su članovi njegove porodice.

"Sa velikom tugom objavljujemo da je Bobi Veir preminuo. On je podlegao hroničnim problemima sa plućima", napisano je u objavi na "Fejsbuku".

Bend "Grejtful ded" osnovan je 1965. godine u Kaliforniji i objavio je ukupno 13 albuma.

Magazin "Roling stoun" postavio je bend na 57. mjesto na listi 100 najvećih umjetnika svih vremena.