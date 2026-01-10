Logo
Operacija protiv droge: Uhapšen poznati turski glumac

10.01.2026

16:22

Операција против дроге: Ухапшен познати турски глумац
Foto: Youtube / Printscreen

Poznati turski glumac Džan Jaman i glumica Selen Gorguzel uhapšeni su zajedno sa još pet osoba tokom noći u policijskoj raciji u Istanbulu.

Izvršen je pretres devet noćnih klubova zbog informacija o prodaji i korišćenju droge, a mediji navode da se istraga o poznatim ličnostima i krivičnim djelima u vezi sa narkoticima proširuje.

Turski mediji prenose da su Džan Jaman i Selen Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi.

Na osnovu dojave, u njihovom društvu uhapšeno je još nekoliko ljudi, uključujući i bivšu voditeljku Nilufer Batur.

Policija je, po nalogu tužioca poslije ponoći, izvršila racije u devet noćnih klubova u Istanbulu.

Među objektima koju su pretreseni bio je i hotel „Bebek“, za koji je policija imala dojavu i informacije o prodaji droge i prostituciji. Vlasnik hotela i menadžer takođe su uhapšeni.

Tridesetšestogodišnji Jaman jedan je od najpopularnijih mlađih turskih glumaca.

Poznat je po ulogama u hit serijama Pun mjesec, Sanjalica, Gospodin pogrešni, Viola boje mora. Posljednju ulogu ostvario je kao Sandokan u istoimenoj seriji.

Zanimljivo je da po ocu vodi porijeklo sa naših prostora, pošto mu je deda iz Prištine, a baba iz Skoplja. Gerguzel je poznata po filmovima i serijama Život izgubljen u bojama, To je moj život i Avrupa Yakasi.

