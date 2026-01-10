"Dušku propao biznis, pa htio da uvuče i Jelenu": Evo gdje sad Tošić novac sada ulaže

Kako se već nekoliko dana spekuliše u medijima, bivši fudbaler i bivši suprug Jelene Karleuše donio je odluku da se u potpunosti povuče iz ugostiteljskog biznisa, koji je započeo s prijateljem. Kao razlog se spominjalo da mu ovaj posao ne odgovara i da mu oduzima previše vremena, zbog čega je odlučio da se iz njega povuče.

Ipak, prema priči izvora Kurira, do ove Tošićeve odluke je došlo zbog lošeg finansijskog poslovanja i velikih novčanih gubitaka.

- Restoran je u početku dobro radio, ali je s vremenom posjeta bila sve lošija. Duško je mislio da je to samo privremeno, ali kad je vidio da se situacija mjesecima ne popravlja i da gubi sve više novca koji je uložio u njega, odlučio je da je najpametnije da se povuče iz ovog biznisa. Bilo mu je krivo, ali se posavjetovao sa iskusnim ljudima, tako da je brzo presjekao. Restoran odnedavno ima novog vlasnika, koji je promijenio koncept. Iako je od ugostiteljstva trenutno digao ruke, Tošić će nastaviti da se s prijateljem bavi nekretninama i ulaganjima u njih. Pored toga, on i dalje odlično pliva u menadžerskim vodama - ispričao je sagovornik za Kurir.

U međuvremenu, stiglo je i zvanično obavještenje s obzirom na to da je lokal koji je bio u njegovom vlasništvu preuzeo drugi vlasnik. Novi gazda je na Instagramu najavio ponovno otvaranje restorana.

Uz novog vlasnika dolaze nova energija i nova vizija, ali sa istom tradicijom restorana. Vrhunska italijanska kuhinja, elegantan ambijent uz finu muziku uživo - pisalo je u novoj objavi restorana.

Ubrzo je primjećeno da Duško više ne prati Instagram stranicu restorana, koju je nekada redovno šerovao na društvenim mrežama. Otpraćivanje je bilo uzajamno, dok njegove ćerke Atina i Nika Tošić i dalje imaju zapraćen nalog tog objekta.

Bivši Karleušin muž nije se javljao Kuriru za komentar.

Inače, da je Tošić imao velike planove za ovaj restoran i biznis koji je propao, a u koji je uložio ogromnu svotu novca, svjedoči i činjenica da je na otvaranje, pored svojih ćerki, planirao da pozove čak i bivšu suprugu Jelenu Karleušu, s kojom već duže vrijeme nije imao nikakav kontakt. Iako se otvaranje restorana dogodilo u vrijeme kad su tek bili potpisali razvod braka, Duško je tada smatrao da će Jelenin dolazak na otvaranje lokala biti pun pogodak u marketinškom smislu. Međutim, pjevačica je odmah shvatila o čemu se radi i o tome nije ni razmišljala.

- Zvao me je na otvaranje nekakvog restorana, ali ja takvu vrstu marketinga naplaćujem. Skupo (smijeh) - rekla je Karleuša.

Podsjetimo, još u maju 2025. godine pisali smo o njegovoj odluci da se povuče iz ugostiteljstva.

- Duško je veliki hedonista i želio je da se oproba u grani ugostiteljstva, ali je riješio da se povuče. On voli da radi i da stvara, a često i eksperimentiše s projektima. Posao i djeca su mu glavna preokupacija. Ima prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svijet i tačno zna šta mu se isplati da radi, a šta ne. Izlazi iz restorana koji je otvorio s prijateljem, ali taj objekat i dalje nastavlja da radi punom parom - ispričao je svojevremeno izvor.