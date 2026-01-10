Hadžifejzović jedva preživio, vratio se na posao

10.01.2026
14:39
Senad Hadžifejzović, vlasnik Fejs TV-a, nakon više od dva mjeseca izbivanja ponovno se pojavio u programu, a sinoć je otkrio i razlog svog nestanka s malih ekrana.
Kako je rekao u Centralnom dnevniku, šanse da preživi bile su minimalne, a život su mu spasili liječnici u Sloveniji, ponajprije u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana.
''Jedna rutinska kontrola, u jednom medicinskom centru u Sloveniji kojem svoje zdravlje i povjerenje dajem već dvadeset godina, pretvorila se u horor, pakao i užas'', započeo je Hadžifejzović.
Dodao je kako je, iz pravnih razloga, odlučio ne navoditi o kojoj je zdravstvenoj ustanovi riječ, ali da smatra svojom profesionalnom i ljudskom obavezom da, nakon svega što je prošao, javnosti prenese iskustvo kako se nešto slično ne bi ponovilo drugima.
''Da, u pitanju je bio život'', naglasio je.
Nakon tog, kako ga je opisao, horora, započela je borba za njegov život u drugim zdravstvenim ustanovama u Sloveniji. Uprkos teškim prognozama, liječnici i medicinsko osoblje nisu odustali.
''Deseci ljekara,hirurga i medicinskih radnika, ljudi s nevjerovatnim iskustvom, učinili su sve da ostanem živ. I uspjeli su – za 24 sata'', rekao je Hadžifejzović, javno zahvalivši svima koji su učestvovali u njegovu liječenju.
Posebno je istaknuo Hitnu pomoć Bled, Urgentni centar Jesenice, Univerzitetski klinički centar Ljubljana te Kliniku abdominalne kirurgije UKC-a Ljubljana, gdje ga je operisao profesor dr. Mirko Omejc.
